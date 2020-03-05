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2020-03-05T22:20+0300
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Азербайджан заявил о гибели военного на границе с Арменией
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РИА Новости

Азербайджан заявил о гибели военного на границе с Арменией

22:20 05.03.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСитуация в районе села Мадагис в зоне карабахского конфликта
Ситуация в районе села Мадагис в зоне карабахского конфликта
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана сообщила о гибели военного на границе с Арменией в четверг.
"Пятого марта около 19.10 (18.10 мск) подразделения ВС Армении грубо нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. В результате снайперского выстрела ранение получил рядовой-пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу, несший службу на погранично-боевом пункте у села Гушчу Айрым Газахского района. Раненый был доставлен в Газахский диагностический центр, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в связи с инцидентом принимаются необходимые меры".
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Ситуация в зоне карабахского конфликтаАзербайджанАрменияВ мире
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