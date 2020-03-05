Азербайджан заявил о гибели военного на границе с Арменией

"Пятого марта около 19.10 (18.10 мск) подразделения ВС Армении грубо нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. В результате снайперского выстрела ранение получил рядовой-пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу, несший службу на погранично-боевом пункте у села Гушчу Айрым Газахского района. Раненый был доставлен в Газахский диагностический центр, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.