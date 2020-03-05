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Штаб по контролю за коронавирусом в Москве станет круглосуточным
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РИА Новости

Штаб по контролю за коронавирусом в Москве станет круглосуточным

22:17 05.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил перевести оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией в круглосуточный режим работы, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
"Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения", - говорится в документе.
Кроме того, Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения.
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