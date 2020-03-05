Штаб по контролю за коронавирусом в Москве станет круглосуточным

"Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения", - говорится в документе.

Кроме того, Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения.