Штаб по контролю за коронавирусом в Москве станет круглосуточным

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил перевести оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией в круглосуточный режим работы, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
"Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения", - говорится в документе.
Кроме того, Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения.
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