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Собянин: Москва вряд ли сможет избежать новых случаев коронавируса
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РИА Новости

Собянин: Москва вряд ли сможет избежать новых случаев коронавируса

21:56 05.03.2020 (обновлено: 21:59 05.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полностью закрыть границы невозможно, поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев коронавируса, сообщил в своём блоге в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания", - написал Собянин.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваВ мире
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