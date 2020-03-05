Собянин объяснил невозможность ограничить торговлю из-за коронавируса

Ранее мэр заявил о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу. По его словам, ситуация в Москве относительно спокойная, но будут усилены требования по профилактическим осмотрам и контроль за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.