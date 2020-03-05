Собянин объяснил невозможность ограничить торговлю из-за коронавируса

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Деятельность критически важных отраслей в Москве невозможно ограничить в связи с коронавирусом, в них работают миллионы людей, это пагубно скажется на экономике, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Ранее мэр заявил о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу. По его словам, ситуация в Москве относительно спокойная, но будут усилены требования по профилактическим осмотрам и контроль за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
"Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений. В них работают миллионы людей. Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан",- сообщил Собянин.
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