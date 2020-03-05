В Британии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США

ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Первая смерть от Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Великобритании в четверг: в больнице графства Беркшир скончался пожилой пациент, имевший и другие заболевания, сообщило лечебное учреждение.

"С печалью подтверждаем, что пожилой пациент с неудовлетворительным состоянием здоровья скончался", - говорится в заявлении больницы.

Как отмечается в сообщении, пациент имел другие заболевания, но в среду вечером он был доставлен в больницу и получил положительный результат на коронавирус.

Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране выросло до 115.