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В Британии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Британии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

21:47 05.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Великобритании в четверг: в больнице графства Беркшир скончался пожилой пациент, имевший и другие заболевания, сообщило лечебное учреждение.
"С печалью подтверждаем, что пожилой пациент с неудовлетворительным состоянием здоровья скончался", - говорится в заявлении больницы.
Как отмечается в сообщении, пациент имел другие заболевания, но в среду вечером он был доставлен в больницу и получил положительный результат на коронавирус.
Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране выросло до 115.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
300617
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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