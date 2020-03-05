В Британии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Великобритании в четверг: в больнице графства Беркшир скончался пожилой пациент, имевший и другие заболевания, сообщило лечебное учреждение.
"С печалью подтверждаем, что пожилой пациент с неудовлетворительным состоянием здоровья скончался", - говорится в заявлении больницы.
Как отмечается в сообщении, пациент имел другие заболевания, но в среду вечером он был доставлен в больницу и получил положительный результат на коронавирус.
Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране выросло до 115.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса