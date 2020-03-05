Анкара использует беженцев для шантажа Европы, заявил Асад

КАИР, 5 мар - РИА Новости. Анкара использует беженцев для шантажа Европы, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Сирии Башар Асад.
"Турция приступила к отправке второй волны беженцев в Европу в качестве шантажа. (Президент Турции Тайип) Эрдоган грозил, что будет направлять беженцев", - сказал сирийский лидер.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. Власти Греции с самого начала миграционного кризиса заявляли, что сирийцев среди нелегальных мигрантов почти нет.