Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Москве

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Массового распространения коронавируса в Москве удается избегать благодаря усилиям оперативного штаба и Роспотребнадзора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших", - написал мэр.
При этом Собянин подчеркнул, что все же один выявленный случай в Москве есть.
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