Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Москве

"Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших", - написал мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что все же один выявленный случай в Москве есть.