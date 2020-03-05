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2020-03-05T22:23+0300
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"Золотая судья" Хахалева написала открытое письмо Путину
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РИА Новости

"Золотая судья" Хахалева написала открытое письмо Путину

21:34 05.03.2020 (обновлено: 22:23 05.03.2020)
27904
© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева
© Sputnik / Stringer
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Краснодарская судья Елена Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину и пожаловалась на травлю со стороны СМИ.
По словам Хахалевой, с 2017 года, когда она оказалась в центре скандала из-за видео со свадьбы дочери, ее семья три года подвергается "информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры". Из-за этого, по словам судьи, ей стало "сложно жить и работать".
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"Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами в 2000 году", — говорится в письме, текст которого опубликовал "Коммерсант".
Судья отметила, что новые интернет-СМИ, телеграм-каналы и сайты без официальных лицензий часто "обгоняют" Уголовный кодекс и действуют вне правового поля. В таких условиях их крайне сложно привлечь к ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и клевету в отношении судьи. Обычно против этих СМИ не возбуждают уголовные дела, их не закрывают и не штрафуют, добавила Хахалева.
Как говорится в письме, после "информационных атак" в отношении судей начинаются проверки, после которых их вынуждают уволиться.
По словам Хахалевой, с ней произошла именно такая ситуация. После двух судебных решений, неугодных крупной бизнес-структуре, против нее началась кампания "по дискредитации", рассказала судья. В итоге ей было предложено уволиться, несмотря на опровержение всех обвинений, отмечается в тексте.
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Хахалева попросила президента объективно разобраться в ее ситуации.
"Разомкнуть этот порочный круг может только реакция государства путем разработки комплекса действенных мер, способных защитить судей от информационного давления", — отметила она.
Скандал вокруг Хахалевой разгорелся в 2017 году, когда в интернете опубликовали видео со свадьбы ее дочери, где выступали известные артисты. СМИ писали, что на мероприятие потратили около двух миллионов долларов. После этого в ряде изданий появились публикации о том, что у судьи поддельный диплом об образовании. В результате доследственной проверки соответствующие информационные сообщения были признаны недостоверными.
В августе 2019 года Хахалеву отстранили от судебных процессов — она вошла в состав судей, занимающихся научно-консультационной работой.
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Краснодарский краевой судЕлена ХахалеваРоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Помню-помню эту судью. Говорила, что Басков приезжал выступать у них бесплатно. Бентли, видимо, молодожёнам тоже из уважения подарили. Англичане.
5 марта, 21:51
euex- ukrainian
90170002
Никто не принуждает судью уволиться - это невозможно сделать по закону иначе как путём привлечения к ответственности. Она от всех обвинений отбилась, уголовного дела нет-сиди, обобщай судебную практику за 200 тыс. в месяц. Нет, ей хочется судить.
5 марта, 22:02
Руслан Тлеуж
7911025
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