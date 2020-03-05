"Золотая судья" Хахалева написала открытое письмо Путину

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Краснодарская судья Краснодарская судья Елена Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину и пожаловалась на травлю со стороны СМИ.

По словам Хахалевой, с 2017 года, когда она оказалась в центре скандала из-за видео со свадьбы дочери, ее семья три года подвергается "информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры". Из-за этого, по словам судьи, ей стало "сложно жить и работать".

"Коммерсант" . "Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами в 2000 году", — говорится в письме, текст которого опубликовал

Судья отметила, что новые интернет-СМИ, телеграм-каналы и сайты без официальных лицензий часто "обгоняют" Уголовный кодекс и действуют вне правового поля. В таких условиях их крайне сложно привлечь к ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и клевету в отношении судьи. Обычно против этих СМИ не возбуждают уголовные дела, их не закрывают и не штрафуют, добавила Хахалева.

Как говорится в письме, после "информационных атак" в отношении судей начинаются проверки, после которых их вынуждают уволиться.

По словам Хахалевой, с ней произошла именно такая ситуация. После двух судебных решений, неугодных крупной бизнес-структуре, против нее началась кампания "по дискредитации", рассказала судья. В итоге ей было предложено уволиться, несмотря на опровержение всех обвинений, отмечается в тексте.

Хахалева попросила президента объективно разобраться в ее ситуации.

"Разомкнуть этот порочный круг может только реакция государства путем разработки комплекса действенных мер, способных защитить судей от информационного давления", — отметила она.

Скандал вокруг Хахалевой разгорелся в 2017 году, когда в интернете опубликовали видео со свадьбы ее дочери, где выступали известные артисты. СМИ писали, что на мероприятие потратили около двух миллионов долларов. После этого в ряде изданий появились публикации о том, что у судьи поддельный диплом об образовании. В результате доследственной проверки соответствующие информационные сообщения были признаны недостоверными.