В МИД прокомментировали испытания противоракеты SM-3 Block IIA в США

"Мы с озабоченностью следим за тем, как США последовательно, энергично, интенсивно, на основе высоких ассигнований и серьезных технологических заделов продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО", - заявил Рябков.

По его словам российская сторона уже не раз заявляла, что "мероприятия в сфере военного строительства, осуществленные в последние годы, позволяют надежно обеспечить этот потенциал сдерживания в условиях дальнейшего развития американской системы ПРО".