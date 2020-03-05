В МИД прокомментировали испытания противоракеты SM-3 Block IIA в США

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва озабочена планами США в области ПРО, испытав противоракету SM-3 Block IIA, США начнут отработку своей системы по прямому сдерживанию РФ, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с озабоченностью следим за тем, как США последовательно, энергично, интенсивно, на основе высоких ассигнований и серьезных технологических заделов продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО", - заявил Рябков.
"В эту канву вплетаются предстоящие испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты. Такие ракеты есть в распоряжении горстки государств. Соответственно, единственно возможный вывод: США начинают отработку своей системы для прямого противодействия нам, для создания потенциала, который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания", - пояснил Рябков в интервью газете "Коммерсант".
По его словам российская сторона уже не раз заявляла, что "мероприятия в сфере военного строительства, осуществленные в последние годы, позволяют надежно обеспечить этот потенциал сдерживания в условиях дальнейшего развития американской системы ПРО".