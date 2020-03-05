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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-05T21:17+0300
https://ria.ru/20200305/1568217622.html
Асад: большинство арабских стран восстановили отношения с Сирией
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РИА Новости

Асад: большинство арабских стран восстановили отношения с Сирией

21:17 05.03.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
КАИР, 5 мар - РИА Новости. Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, однако сделали это без огласки, опасаясь давления Запада, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Сирии Башар Асад.
"Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, но не публично, опасаясь давления. Эти страны выразили свою поддержку Сирии и пожелали, чтобы мы победили терроризм. Однако западное давление и, в частности, американское, вынудили эти страны оставаться на расстоянии и не открывать свои посольства в Сирии, особенно государства Персидского залива", - сказал сирийский лидер.
Посольство временного правительства Ливии во вторник возобновило работу в столице Сирии Дамаске впервые с 2012 года.
В декабре 2018 года работу в Дамаске после шестилетнего перерыва возобновило посольство ОАЭ, также вновь открылось посольство Бахрейна. Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия и представительство ЕС.
Президент Сирии Башар Асад
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