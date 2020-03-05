Москва проинформирует Дамаск об итогах переговоров с Турцией по Идлибу

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии продолжалась в Кремле более шести часов. По итогам встречи был принят совместный документ. Начиная с нуля часов сегодняшней ночи будет введен режим прекращения огня. Президент РФ выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.