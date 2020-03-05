Москва проинформирует Дамаск об итогах переговоров с Турцией по Идлибу

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия проинформирует Сирию о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии продолжалась в Кремле более шести часов. По итогам встречи был принят совместный документ. Начиная с нуля часов сегодняшней ночи будет введен режим прекращения огня. Президент РФ выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
Песков утвердительно ответил на вопрос, будет ли проинформирована сирийская сторона об итогах переговоров лидеров России и Турции.
"Будет обязательно", - сказал собеседник агентства.