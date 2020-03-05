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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

21:10 05.03.2020 (обновлено: 02:21 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию.
"Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), <...> обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию", — уточняется в документе.
Мэр также поручил своему заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву проработать вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.
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Позднее Собянин сообщил в блоге, что полностью закрыть границы невозможно. Он не исключил, что в Москве будут зафиксированы новые случаи заболевания.
"Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта", — написал мэр столицы.
Он подчеркнул, что массового распространения коронавируса в столице пока удается избегать благодаря усилиям оперативного штаба и Роспотребнадзора.
"Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная", — добавил градоначальник.
Он пообещал, что будет информировать жителей столицы в случае распространения инфекции.
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Угроза распространения Covid-19

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане объявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. По мнению ученых, источником вируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в Ухане.
К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
По информации на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, вылечились более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус распространяется и в других странах Европы.
Российское правительство для борьбы с проникновением Covid-19 в страну ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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П М
90117121
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