В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции , соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

"Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), <...> обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию", — уточняется в документе.

Мэр также поручил своему заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву проработать вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

Позднее Собянин сообщил в блоге , что полностью закрыть границы невозможно. Он не исключил, что в Москве будут зафиксированы новые случаи заболевания.

"Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта", — написал мэр столицы.

Он подчеркнул, что массового распространения коронавируса в столице пока удается избегать благодаря усилиям оперативного штаба и Роспотребнадзора.

"Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная", — добавил градоначальник.

Он пообещал, что будет информировать жителей столицы в случае распространения инфекции.

Угроза распространения Covid-19

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане объявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. По мнению ученых, источником вируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в Ухане.

К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

По информации на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, вылечились более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус распространяется и в других странах Европы.