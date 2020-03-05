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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-05T21:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568217208.html
Губкинский в ЯНАО готов выполнить объем дорожных работ сверх плана
https://cdn22.img.ria.ru/images/148860/88/1488608890_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_63d96be871d7bff2132396ea0ba9e746.jpg
РИА Новости

Губкинский в ЯНАО готов выполнить объем дорожных работ сверх плана

21:01 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Город Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в этом году готов выполнить объем дорожных работ сверх плана, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губкинский в этом году готов выполнить объем дорожных работ сверх плана", - говорится в сообщении.
Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников, продолжая рабочую поездку по муниципалитетам, в Губкинском встретился с главой Андреем Гараниным. На встрече обсуждались предстоящие планы по ремонту, реконструкции и строительству дорог в муниципалитете.
"В этом году работы предстоит много. Закончим ремонт третьего участка с монтажом водоотводных лотков на проспекте Губкина. Отремонтируем полностью улицу Строителей: переустроим систему водоотведения, тротуары, освещение. Проведем реконструкцию двух больших проездов в 6-м микрорайоне и проезд в сторону дачного массива. Уже провели аукцион и заключили контракты на ремонт внутриквартальных проездов, это порядка четырех километров дорог, замену дорожных плит – почти 2 тысячи штук по всему городу. Кроме того, дополнительно планируем отремонтировать около семи километров на улице Магистральной и проездах на промзону", - приводятся в сообщении слова Гаранина.
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Ситников отметил хорошую подготовку муниципалитета к началу дорожных работ: подписаны соглашения, доведены средства, можно заключать контракты.
"Плановые параметры, которые заявил город Губкинский, поддержаны главой региона. Сегодня муниципалитет заявляется на дополнительные работы. Сейчас проверяем расчеты, ждем подтверждение, будем поддерживать. За последние два года губкинцы увидели положительные изменения в состоянии улично-дорожной сети. Останавливаться не будем. Задачи, поставленные губернатором Дмитрием Артюховым, выполним, нет сомнений", – цитирует первого заместителя главы региона пресс-служба.
Также Ситников просил обратить особое внимание на очистку дорог и тротуаров от снега. Средства на содержание улично-дорожной сети до всех муниципалитетов доведены в существенно большем объеме, но чтобы оперативно справляться с осадками, которых в этом году выпало сверх нормы, требуются свежие организационные решения. По поручению главы региона разрабатываются новые механизмы, которые позволят быстро поддержать муниципалитеты региона в этом вопросе, отметил он.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Алексей СитниковГубкинскийОбщество
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