Губкинский в ЯНАО готов выполнить объем дорожных работ сверх плана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Город Город Губкинский Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в этом году готов выполнить объем дорожных работ сверх плана, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Губкинский в этом году готов выполнить объем дорожных работ сверх плана", - говорится в сообщении.

Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников , продолжая рабочую поездку по муниципалитетам, в Губкинском встретился с главой Андреем Гараниным. На встрече обсуждались предстоящие планы по ремонту, реконструкции и строительству дорог в муниципалитете.

"В этом году работы предстоит много. Закончим ремонт третьего участка с монтажом водоотводных лотков на проспекте Губкина. Отремонтируем полностью улицу Строителей: переустроим систему водоотведения, тротуары, освещение. Проведем реконструкцию двух больших проездов в 6-м микрорайоне и проезд в сторону дачного массива. Уже провели аукцион и заключили контракты на ремонт внутриквартальных проездов, это порядка четырех километров дорог, замену дорожных плит – почти 2 тысячи штук по всему городу. Кроме того, дополнительно планируем отремонтировать около семи километров на улице Магистральной и проездах на промзону", - приводятся в сообщении слова Гаранина.

Ситников отметил хорошую подготовку муниципалитета к началу дорожных работ: подписаны соглашения, доведены средства, можно заключать контракты.

"Плановые параметры, которые заявил город Губкинский, поддержаны главой региона. Сегодня муниципалитет заявляется на дополнительные работы. Сейчас проверяем расчеты, ждем подтверждение, будем поддерживать. За последние два года губкинцы увидели положительные изменения в состоянии улично-дорожной сети. Останавливаться не будем. Задачи, поставленные губернатором Дмитрием Артюховым, выполним, нет сомнений", – цитирует первого заместителя главы региона пресс-служба.