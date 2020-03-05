Сябитова заявила о желании россиянок "продаваться" мужчинам

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Телеведущая и сваха Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила о массовом стремлении женщин выйти замуж за богачей. Об этом она написала в своем инстаграме.

Сваха вспомнила, что открыла брачное агентство 25 лет назад.

"В топе был Листерман, который продавал женщин богатым мужчинам", — написала она.

Сябитова утверждает, что сама она стремилась помочь женщина выйти замуж за хороших мужчин, чтобы не приходилось "доказывать ему свою благодарность" и "продаваться" за брак.

"Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого, станет масштабной проблемой российских женщин", — написала она.

Сваха считает, что в годы, когда она создавала свое агентство, женщин приходилось уговаривать "продаться" богатому мужчине. Однако теперь они готовы на такое "не только добровольно, но и с удовольствием".

"Что с вами, женщины? Что пошло не так?" — задалась вопросом Сябитова.

Подписчики свахи в комментариях предположили, что причина подобного поведения в том, что женщины видят чужую красивую жизнь и ищут спонсоров, а не мужей.

"Все хотят прийти на все готовое, а прилагать усилия для достижения совместного успеха — не есть их цель жизни", — написала sadomenko8888.

По мнению других, проблема, на которую пожаловалась Сябитова, неактуальна.

"У нас женщины предпочитают хорошее отношение к себе и детям", — прокомментировала публикацию nlagozina.