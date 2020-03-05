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2020-03-05T20:58+0300
https://ria.ru/20200305/1568216962.html
Сябитова заявила о желании россиянок "продаваться" мужчинам
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РИА Новости

Сябитова заявила о желании россиянок "продаваться" мужчинам

20:58 05.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Телеведущая Роза Сябитова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила о массовом стремлении женщин выйти замуж за богачей. Об этом она написала в своем инстаграме.
Сваха вспомнила, что открыла брачное агентство 25 лет назад.
"В топе был Листерман, который продавал женщин богатым мужчинам", — написала она.
Сябитова утверждает, что сама она стремилась помочь женщина выйти замуж за хороших мужчин, чтобы не приходилось "доказывать ему свою благодарность" и "продаваться" за брак.
"Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого, станет масштабной проблемой российских женщин", — написала она.
Сваха считает, что в годы, когда она создавала свое агентство, женщин приходилось уговаривать "продаться" богатому мужчине. Однако теперь они готовы на такое "не только добровольно, но и с удовольствием".
"Что с вами, женщины? Что пошло не так?" — задалась вопросом Сябитова.
Телеведущая Роза Сябитова
19 ноября 2019, 05:05
В Сети раскритиковали Сябитову за призыв идти в свахи
Подписчики свахи в комментариях предположили, что причина подобного поведения в том, что женщины видят чужую красивую жизнь и ищут спонсоров, а не мужей.
"Все хотят прийти на все готовое, а прилагать усилия для достижения совместного успеха — не есть их цель жизни", — написала sadomenko8888.
По мнению других, проблема, на которую пожаловалась Сябитова, неактуальна.
"У нас женщины предпочитают хорошее отношение к себе и детям", — прокомментировала публикацию nlagozina.
"Женщины <…> хотят рядом с собой сильного (в материальном плане тоже) мужчину", — написал iuriiariopin, добавив, что такое положение дел существует на протяжении нескольких миллионов лет.
2015327111
Обсудить 9
РоссияРоза СябитоваОбщество
Популярные комментарии
Хуже пересказа инстаграмма только пересказ комментариев в инстаграмме... :-/ Дно для федерального информагенства... :-(
5 марта, 21:04
Владислав Леончук
2710001
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