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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:50+0300
https://ria.ru/20200305/1568216302.html
Россия и Турция создадут коридор безопасности в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143292_0:75:3374:1973_1036x0_80_0_0_bedbd28ab97649b9f9f7f88b4925fbc5.jpg
РИА Новости

Россия и Турция создадут коридор безопасности в Сирии

20:50 05.03.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Трасса М4 связывает между собой Латакию и Алеппо.
"Второе: создать коридор безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение 7 дней", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран в Кремле, зачитывая принятый совместный документ.
Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияВойна в СирииВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Латакия (город)ТурцияСирияВ мире
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