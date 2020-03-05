Россия и Турция создадут коридор безопасности в Сирии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Трасса М4 связывает между собой Латакию и Алеппо.
"Второе: создать коридор безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение 7 дней", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран в Кремле, зачитывая принятый совместный документ.
Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.