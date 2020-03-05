Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло девяти человек

Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана

ТБИЛИСИ, 5 мар – РИА Новости. Число инфицированных в Число инфицированных в Грузии новым типом коронавирусом достигло девяти, за день выявлено еще пять случаев заражения, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.

В Грузии выявлено четыре случая инфицирования новым коронавирусом. О четвертом инфицированном Минздрав Грузии заявил в четверг.

Спецсайт правительства обновляет информацию ежедневно в 21.30 (20.30 мск). По состоянию на вечер четверга на нем указано, что в стране девять заболевших.

Глава национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Амиран Гамкрелидзе заявил на брифинге, что те пять человек, которые в четверг вечером был поставлен диагноз "коронавирус", контактировали с четвертым заболевшим - 44-летним мужчиной. Большинство из них - члены одной семьи.

"В основном, это семейный контакт, они вместе побывали в Италии и вместе вернулись домой. Всего число инфицированных тем самым достигло девяти человек", - сказал Гамкрелидзе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.