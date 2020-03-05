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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:40+0300
https://ria.ru/20200305/1568215948.html
На базу "Хмеймим" с начала года совершили 15 нападений, заявил Путин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565246209_0:0:2987:1681_1036x0_80_0_0_7fb98e929cd83e492e105e120b356e83.jpg
РИА Новости

На базу "Хмеймим" с начала года совершили 15 нападений, заявил Путин

20:40 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала года были зафиксированы 15 нападений на российскую базу "Хмеймим" в Сирии, турецкая сторона была о них проинформирована в режиме реального времени, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Продолжались атаки радикалов и на российскую базу "Хмеймим". Первого марта была предпринята очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня. Всего с начала этого года было зафиксировано 15 нападений на "Хмеймим". Каждый раз мы в режиме реального времени информировали об этом наших турецких партнеров", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Переговоры продолжались более шести часов.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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