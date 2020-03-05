На базу "Хмеймим" с начала года совершили 15 нападений, заявил Путин

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала года были зафиксированы 15 нападений на российскую базу "Хмеймим" в Сирии, турецкая сторона была о них проинформирована в режиме реального времени, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Продолжались атаки радикалов и на российскую базу "Хмеймим". Первого марта была предпринята очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня. Всего с начала этого года было зафиксировано 15 нападений на "Хмеймим". Каждый раз мы в режиме реального времени информировали об этом наших турецких партнеров", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Переговоры продолжались более шести часов.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии