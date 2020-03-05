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Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек

20:34 05.03.2020
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanИтальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
РИМ, 5 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Италии за день выросло на 41 - до 148, общее число случаев заражения достигло 3858, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
"Что касается выздоровевших и выписанных, за сегодня у нас их число выросло на 138 человек, до 414. Также у нас 41 человек скончался. Их возраст составлял от 66 до 94. Речь идет о людях с хрупким здоровьем, зачастую с патологиями здоровья", - сказал он на брифинге.
По его словам, общее число случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3858. В среду в Италии насчитывалось 3089 случаев заражения.
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