Асад назвал "сделку века" мертворожденным планом

КАИР, 5 мар – РИА Новости. Предложенный США план по ближневосточному урегулированию, известный как "сделка века", является мертворожденным и используется президентом США Дональдом Трампом для предвыборной кампании, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Сирии Башар Асад.
По словам Асада, сирийские чиновники в ходе встреч с американскими усвоили, что американский политик в первую очередь "делает то, что выгодно его личным интересам, связанным с выборами", и не думает об интересах США или стабильности мира.
"Что касается сделки века: она была предложена в это время исключительно ради грядущих выборов в США. Это бессмысленная и пустая мысль, которая в случае реализации будет не вредящей, а просто разрушительной для Ближнего Востока и мирного процесса, запущенного в начале 90-х годов 20 века", - заявил Асад.
Он отметил, что против плана выступили многие страны.
"Можно сказать, что это мертворожденный план. Возможно, Трамп воспользуется им на выборах в этом году, чтобы удовлетворить израильское лобби в США, но после выборов мы, возможно, не услышим ничего о "сделке века": ровно до следующих выборов. Тогда на следующих выборах появится новая "сделка века", еще хуже", - резюмировал сирийский президент.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.