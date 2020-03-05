Асад назвал "сделку века" мертворожденным планом

По словам Асада, сирийские чиновники в ходе встреч с американскими усвоили, что американский политик в первую очередь "делает то, что выгодно его личным интересам, связанным с выборами", и не думает об интересах США или стабильности мира.

"Можно сказать, что это мертворожденный план. Возможно, Трамп воспользуется им на выборах в этом году, чтобы удовлетворить израильское лобби в США, но после выборов мы, возможно, не услышим ничего о "сделке века": ровно до следующих выборов. Тогда на следующих выборах появится новая "сделка века", еще хуже", - резюмировал сирийский президент.