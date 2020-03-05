Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне поддержали поправки в Конституцию, которые им предложили оценить, в том числе касающиеся социального блока, так, за норму о минимальном размере оплаты труда не меньше величины прожиточного минимума выступили 95% опрошенных, свидетельствуют результаты аналитического обзора ВЦИОМ.
По данным исследования, поправки, предложенные для оценки гражданам, получили высокий уровень поддержки и важности: 85% - 97%.
Среди поправок лидируют следующие предложения: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), неделимость территории РФ (94%), запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).
Отмечается, что 83% респондентов знают или слышали, что в ближайшее время состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в конституцию, 17% услышали об этом впервые. При этом 67% планируют принять участие в этом голосовании, 17% пока не определились, 14% не собираются.
Как указано в обзоре, более половины россиян (55%), которые планируют голосовать, скорее отдадут голос за предложенные изменения, 12% скорее против, еще 33% затруднились ответить или не будут принимать участие в голосовании.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.