В Британии могут ввести регулирование цен из-за коронавируса

ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. В Британии могут ввести регулирование цен на товары, используемые для борьбы с коронавирусом , сообщило национальное Управление по конкуренции и рынкам.

На минувшей неделе из магазинов и аптек пропали антибактериальные салфетки для рук, также британцы начали скупать дезинфицирующие салфетки для кухонных поверхностей, антибактериальное мыло и дезинфицирующие гели для рук. На онлайн-площадках цены на эти товары выросли в разы, при этом заказать из с доставкой можно сейчас только на конец марта или начало апреля. Жители Британии в панике скупают также воду в бутылках, крупы, макароны, консервы, туалетную бумагу, витамины и жаропонижающие средства.

"Обсуждается, рекомендовать ли правительству ввести регулирование цен для предотвращения спекуляций на распространении коронавируса. Мы следим за ситуацией и просим ритейлеров вести себя ответственно при определении цен (на товары) и не эксплуатировать ситуацию вокруг COVID-19", - говорится в заявлении управления.

Организация предупреждает, что против компаний, которые будут уличены в намеренном увеличении цен, будут приняты соответствующие меры. Вводящие в заблуждение объявления об эффективности тех или иных защитных средств также будут отслеживаться регулятором.