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В Британии могут ввести регулирование цен из-за коронавируса
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РИА Новости

В Британии могут ввести регулирование цен из-за коронавируса

20:17 05.03.2020
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинМединский персонал в терминале F аэропорта Шереметьево
Мединский персонал в терминале F аэропорта Шереметьево
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. В Британии могут ввести регулирование цен на товары, используемые для борьбы с коронавирусом, сообщило национальное Управление по конкуренции и рынкам.
На минувшей неделе из магазинов и аптек пропали антибактериальные салфетки для рук, также британцы начали скупать дезинфицирующие салфетки для кухонных поверхностей, антибактериальное мыло и дезинфицирующие гели для рук. На онлайн-площадках цены на эти товары выросли в разы, при этом заказать из с доставкой можно сейчас только на конец марта или начало апреля. Жители Британии в панике скупают также воду в бутылках, крупы, макароны, консервы, туалетную бумагу, витамины и жаропонижающие средства.
"Обсуждается, рекомендовать ли правительству ввести регулирование цен для предотвращения спекуляций на распространении коронавируса. Мы следим за ситуацией и просим ритейлеров вести себя ответственно при определении цен (на товары) и не эксплуатировать ситуацию вокруг COVID-19", - говорится в заявлении управления.
Организация предупреждает, что против компаний, которые будут уличены в намеренном увеличении цен, будут приняты соответствующие меры. Вводящие в заблуждение объявления об эффективности тех или иных защитных средств также будут отслеживаться регулятором.
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"Мы будем делать все возможное, чтобы противодействовать вводящим в заблуждение заявлениям, используем, где только возможно, все наши средства. Если что-то окажется вне наших полномочий, то мы обратимся к правительству с просьбой предпринять определенные действия", - говорится в заявлении.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВеликобританияВ мире
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