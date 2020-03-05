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РИА Наука
2020-03-05T20:11+0300
https://ria.ru/20200305/1568214802.html
Ученые объяснили, почему мужчины умирают раньше женщин
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РИА Новости

Ученые объяснили, почему мужчины умирают раньше женщин

20:05 05.03.2020 (обновлено: 20:11 05.03.2020)
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© Depositphotos / aletiaПожилая пара
Пожилая пара
© Depositphotos / aletia
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мужчины живут не так долго, как женщины, из-за набора половых хромосом XY. К такому выводу пришли исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса. Работа опубликована на сайте журнала Biology Letters.
Научная группа хотела проверить гипотезу, согласно которой Y-хромосомы не могут защитить организм от вредных мутаций в X-хромосомах. При этом предполагается, что вторая копия половой хромосомы способна корректировать изменения ДНК и даже заменить свою "пострадавшую" пару.
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Ученые сопоставили совокупность хромосом с продолжительностью жизни у самцов и самок 229 видов животных.
"Мы изучили данные о продолжительности жизни не только приматов, других млекопитающих и птиц, но и рептилий, рыб, амфибий, пауков, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков", — цитирует одного из авторов исследования Зои Кирокостас портал Phys.org.
Выяснилось, что особи с идентичной парой хромосом в среднем живут на 17,6% дольше. При этом в зависимости от вида такой гомогамный набор хромосом может быть как у мужских, так и у женских особей.
Так, у птиц, бабочек и мотыльков именно самцы определяются хромосомами ZZ, в то время как самки имеют ZW-хромосомы. В этом случае продолжительность жизни будет больше у мужских особей.
У человека именно женщины являются носительницами хромосом XX и поэтому они живут дольше, поясняют ученые.
Как заметили исследователи, если долгожителями оказывались самцы, то они переживали самок лишь на 7%. Если ими оказывались самки, то у них этот показатель достигал почти 21%.
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РИА НаукаУниверситет Нового Южного УэльсаАвстралия
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