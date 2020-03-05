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В Казани при падении строительной люльки погибли два человека
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РИА Новости

В Казани при падении строительной люльки погибли два человека

20:03 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Строительная люлька сорвалась на стройке многоквартирного дома в Казани, в результате два человека погибли и трое получили травмы, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 18.02 5 марта поступило сообщение о падении строительной люльки на строящемся десятиэтажном доме по улице Н.Ершова в Казани... В строительной люльке находились пять мужчин. В результате падения с высоты люлька зависла на уровне пятого-шестого этажа, а находившиеся на ней люди выпали с высоты", - говорится в сообщении.
В результате, по информации МЧС, два человека погибли на месте. Ещё два человека получили травмы, спасатели оказали им помощь, уложили на носилки, транспортировали из опасной зоны (была опасность дальнейшего падения люльки) и передали медикам. Один из мужчин успел ухватиться за трос (информация уточняется, возможно, мужчина был пристёгнут страховочной системой), проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно. Он также обратился к медикам с жалобой на травму руки.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
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