В Казани при падении строительной люльки погибли два человека

"В 18.02 5 марта поступило сообщение о падении строительной люльки на строящемся десятиэтажном доме по улице Н.Ершова в Казани... В строительной люльке находились пять мужчин. В результате падения с высоты люлька зависла на уровне пятого-шестого этажа, а находившиеся на ней люди выпали с высоты", - говорится в сообщении.

В результате, по информации МЧС, два человека погибли на месте. Ещё два человека получили травмы, спасатели оказали им помощь, уложили на носилки, транспортировали из опасной зоны (была опасность дальнейшего падения люльки) и передали медикам. Один из мужчин успел ухватиться за трос (информация уточняется, возможно, мужчина был пристёгнут страховочной системой), проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно. Он также обратился к медикам с жалобой на травму руки.