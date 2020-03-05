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ВОЗ рассказала о ситуации с распространением коронавируса в мире
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РИА Новости

ВОЗ рассказала о ситуации с распространением коронавируса в мире

19:59 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
Медицинский работник во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый коронавирус можно сдержать, но вызывает обеспокоенность его распространение в странах со слабой системой здравоохранения, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Уже есть позитивные сигналы и примеры с нынешним вирусом. Так что давайте реально использовать всеобъемлющий подход, в том числе агрессивное сдерживание. На данный момент мы еще не дошли до этого (объявления пандемии – ред.), хотя есть очень и очень беспокоящие признаки того, что этот вирус продвигается все дальше в страны с более слабой системой здравоохранения. Но это не значит, что мы должны сдаваться", - сказал он.
По словам гендиректора ВОЗ, нельзя сдаваться и объявлять пандемию без активной борьбы с распространением нового вируса.
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Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗВ мире
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