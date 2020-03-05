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Трамп прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки
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РИА Новости

Трамп прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки

19:46 05.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что сенатор-демократ Элизабет Уоррен слишком поздно вышла из президентской гонки, что может привести к поражению другого близкого ей кандидата, сенатора Берни Сандерса.
В четверг издание New York Times сообщило, что Уоррен намерена выйти из гонки после неудачных результатов праймериз в минувший вторник. Фактически борьбу за право стать кандидатом в президенты от демократов теперь ведут Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Трамп неоднократно заявлял о том, что руководство Демократической партии США пытается не допустить выдвижения Сандерса.
"На три дня опоздала. Это стоило Безумному Берни (победы) по меньшей мере в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе. Возможно, это стоило ему номинации!" - написал Трамп в Twitter.
Последней каплей для Уоррен стали результаты праймериз в минувший вторник в 14 штатах, где она не одержала ни одной победы, а в своем штате Массачусетс заняла лишь третье место. Байден одержал победу в 10 штатах и захватил лидерство в общем зачете праймериз, Сандерс победил в четырех штатах.
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Главной интригой теперь остается то, кого поддержит Уоррен из двух оставшихся кандидатов – Байдена или своего давнего соратника Сандерса.
Обидный для Сандерса нюанс заключается в том, что в большинстве штатов сенатор Уоррен оттянула на себя его электорат, но не смогла набрать 15% голосов, необходимых для получения делегатов партийного съезда. Теперь в случае поддержки Сандерса она не сможет передать ему много голосов "своих" делегатов. В то же время у Байдена обратная ситуация: его поддержали сразу три бывших соперника по выборам, у которых в сумме гораздо больше делегатов, чем у Уоррен. Все это значительно повышает шансы бывшего вице-президента стать единым кандидатом от демократов на съезде и бросить вызов Трампу.
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СМИ: сенатор-демократ Уоррен решила выйти из президентской гонки в США
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