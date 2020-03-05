Трамп прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки

Последней каплей для Уоррен стали результаты праймериз в минувший вторник в 14 штатах, где она не одержала ни одной победы, а в своем штате Массачусетс заняла лишь третье место. Байден одержал победу в 10 штатах и захватил лидерство в общем зачете праймериз, Сандерс победил в четырех штатах.

Обидный для Сандерса нюанс заключается в том, что в большинстве штатов сенатор Уоррен оттянула на себя его электорат, но не смогла набрать 15% голосов, необходимых для получения делегатов партийного съезда. Теперь в случае поддержки Сандерса она не сможет передать ему много голосов "своих" делегатов. В то же время у Байдена обратная ситуация: его поддержали сразу три бывших соперника по выборам, у которых в сумме гораздо больше делегатов, чем у Уоррен. Все это значительно повышает шансы бывшего вице-президента стать единым кандидатом от демократов на съезде и бросить вызов Трампу.