Путин поручил улучшить нормативную базу по защите воинских захоронений

Один из участников встречи посетовал, что архивные данные о местах боевых действий и возможных захоронениях зачастую не используются перед началом ведения хозяйственной деятельности на тех или иных землях, строительства жилья, дорог. Путин в ответ признал, что нормативная база в этой сфере не совершенна. По его словам, сейчас идет работа над улучшением этой нормативной базы на федеральном уровне, и здесь можно предусмотреть дополнительные меры.