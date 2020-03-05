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Путин поручил улучшить нормативную базу по защите воинских захоронений
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РИА Новости

Путин поручил улучшить нормативную базу по защите воинских захоронений

19:40 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до июля внести в законодательство изменения, касающиеся ограничения использования земельных участков, на которых обнаружены останки погибших при защите Отечества.
Перечень поручений главы государства по итогам встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений опубликован в четверг на сайте Кремля.
Один из участников встречи посетовал, что архивные данные о местах боевых действий и возможных захоронениях зачастую не используются перед началом ведения хозяйственной деятельности на тех или иных землях, строительства жилья, дорог. Путин в ответ признал, что нормативная база в этой сфере не совершенна. По его словам, сейчас идет работа над улучшением этой нормативной базы на федеральном уровне, и здесь можно предусмотреть дополнительные меры.
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"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление ограничения прав правообладателей на использование земельных участков, в границах которых обнаружены останки погибших при защите Отечества", - говорится в сообщении.
Добавляется, что правительству поручено ввести ответственность за нарушение ограничения, а также наделить региональные власти полномочиями по перезахоронению обнаруженных останков погибших при защите Отечества.
Срок исполнения поручения - 1 июля, ответственный - председатель правительства Михаил Мишустин.
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Михаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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