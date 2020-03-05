В Швейцарии лабораторно подтвердили 87 случаев коронавируса

ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 87, сообщается на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждено 87 случаев COVID-19 в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Нёшатель, Швиц, Тичино, Вале, Во, Юра, Люцерн, Санкт-Галлен, Цуг, а также в соседнем со Швейцарией Лихтенштейне.
Отрицательные результаты клинических тестов на коронавирус получили свыше 3 тысяч человек.
В четверг власти Швейцарии также сообщили о первом смертельном случае COVID-19 в кантоне Во. От заболевания скончалась женщина 74 лет, госпитализированная 3 марта.
В рамках борьбы с распространением нового коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1000 человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для туристов.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса