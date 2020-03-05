Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T19:32+0300
https://ria.ru/20200305/1568213669.html
Лидера ОПГ Гагиева оставили в СИЗО до середины июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/152306/76/1523067635_0:54:871:544_1036x0_80_0_0_86b531c041aab6aa0747360117fde81e.jpg
РИА Новости

Лидера ОПГ Гагиева оставили в СИЗО до середины июня

19:32 05.03.2020
529
© Фото : InterpolКриминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако)
Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако)
© Фото : Interpol
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил арест до середины июня лидеру ОПГ, убившей 60 человек, Аслану Гагиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и продлил срок содержания под стражей Аслану Гагиеву до 13 июня 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Дело Гагиева должно было рассматриваться в Ставрополе, но ради безопасности участников процесса Верховный суд РФ по ходатайству Генпрокуратуры передал его на рассмотрение в военный суд. Экстрадиция Аслана Гагиева заняла почти 3,5 года, он был задержан в столице Австрии Вене в январе 2015 года и выдан Российской Федерации в июне 2018. Гагиев вину не признал и отказался давать показания.
Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.
Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них - убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Гагиева ждет суд.
24 января 2019, 10:49
Одного из главарей банды Гагиева приговорили к 17 годам колонии
2410121
Обсудить 2
Аслан ГагиевСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМосковский городской судПроисшествия
Рекомендуем
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Порт в Гаване, Куба
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Пенза
Пензенский суд отклонил иск бывшего вице-губернатора о компенсации
Певица Алла Пугачева
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
Трамп прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки
Стеллаж с кроссовками в одном из магазинов спортивной одежды и обуви Adidas
Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск — Алеппо
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин поручил обеспечить сохранность могилы Кутузова
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии
Судья Елена Хахалева
"Золотая судья" Хахалева написала открытое письмо Путину
Дрезден
В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Сотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы
Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Маммолог: у молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди
03:54Минтранс объяснил запрет заходить в метро голым и босым людям
03:51Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
Лента новостейМолния