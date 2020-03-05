Лидера ОПГ Гагиева оставили в СИЗО до середины июня

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил арест до середины июня лидеру ОПГ, убившей 60 человек, Аслану Гагиеву , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и продлил срок содержания под стражей Аслану Гагиеву до 13 июня 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Дело Гагиева должно было рассматриваться в Ставрополе, но ради безопасности участников процесса Верховный суд РФ по ходатайству Генпрокуратуры передал его на рассмотрение в военный суд. Экстрадиция Аслана Гагиева заняла почти 3,5 года, он был задержан в столице Австрии Вене в январе 2015 года и выдан Российской Федерации в июне 2018. Гагиев вину не признал и отказался давать показания.

Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.

Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них - убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.