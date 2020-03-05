Силуанов назвал отмирающие профессии в России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
По его словам, в будущем будет сокращаться количество бухгалтеров.
Помимо этого, системы мониторинга и камеры помогают сократить количество охранников.
"Говорят, что Россия — страна, где больше всего охранников. <…> Вместо пяти охранников можно иметь одного", — сказал министр.
Он отметил, что сегодня растет экономика тех стран, где применяются новые технологические уклады, IT-технологии, повышается производительность труда.
Силуанов подчеркнул, что современные технологии не только ставят под угрозу существование целого ряда профессий, но и открывают новые возможности.