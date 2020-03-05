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2020-03-06T02:49+0300
https://ria.ru/20200305/1568213546.html
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
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РИА Новости

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

19:30 05.03.2020 (обновлено: 02:49 06.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
По его словам, в будущем будет сокращаться количество бухгалтеров.
Помимо этого, системы мониторинга и камеры помогают сократить количество охранников.
"Говорят, что Россия — страна, где больше всего охранников. <…> Вместо пяти охранников можно иметь одного", — сказал министр.
Он отметил, что сегодня растет экономика тех стран, где применяются новые технологические уклады, IT-технологии, повышается производительность труда.
Силуанов подчеркнул, что современные технологии не только ставят под угрозу существование целого ряда профессий, но и открывают новые возможности.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Максим ОрешкинАнтон СилуановМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
Популярные комментарии
когда отомрут профессии чиновников? пусть на их местах будут роботы, что ли...
5 марта, 19:49
Я В ТАНКЕ
3032810110
Вместо пяти охранников можно иметь одного... А остальные 4 пойдут в бандиты?
5 марта, 20:02
Von Stirliz
1511331014
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