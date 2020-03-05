Силуанов назвал отмирающие профессии в России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр финансов Министр финансов Антон Силуанов , выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

По его словам, в будущем будет сокращаться количество бухгалтеров.

Помимо этого, системы мониторинга и камеры помогают сократить количество охранников.

"Говорят, что Россия — страна, где больше всего охранников. <…> Вместо пяти охранников можно иметь одного", — сказал министр.

Он отметил, что сегодня растет экономика тех стран, где применяются новые технологические уклады, IT-технологии, повышается производительность труда.