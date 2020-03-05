Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск — Алеппо

САРАКЕБ, 5 мар — РИА Новости. Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
Террористы предпринимают попытки атаковать передовые позиции армии. Под огнем находится как сама трасса, так и поселения в районе города Саракеб. Основной удар террористов пришелся на позиции в районе поселения Дадих.
Артиллерия сирийской армии ведет плотный огонь по скоплениям техники и живой силы боевиков.
На западной и северо-западной окраинах стратегически важного города Саракеб также идет бой.