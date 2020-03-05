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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:51+0300
https://ria.ru/20200305/1568213324.html
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск — Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/25/1560392564_0:128:3062:1850_1036x0_80_0_0_f984cfd6a709abe0262a4caea018ab8f.jpg
РИА Новости

Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск — Алеппо

19:27 05.03.2020 (обновлено: 20:51 05.03.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
© Фото : SANA
САРАКЕБ, 5 мар — РИА Новости. Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
Террористы предпринимают попытки атаковать передовые позиции армии. Под огнем находится как сама трасса, так и поселения в районе города Саракеб. Основной удар террористов пришелся на позиции в районе поселения Дадих.
Артиллерия сирийской армии ведет плотный огонь по скоплениям техники и живой силы боевиков.
На западной и северо-западной окраинах стратегически важного города Саракеб также идет бой.
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияДамаск (город)АлеппоВ мире
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