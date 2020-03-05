Число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 115 человек

ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Количество заразившихся коронавирусом в Великобритании в четверг выросло до 115 с 90, сообщил британский минздрав.
Тесты 115 человек показали положительный результат, говорится в заявлении ведомства.
Анализ на коронавирус был сделан 18083 гражданам, в 17968 случаях был получен негативный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса