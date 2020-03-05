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РИА Наука
2020-03-05T19:19+0300
https://ria.ru/20200305/1568212989.html
Ученые выяснили, какая диета защитит мозг от старения
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РИА Новости

Ученые выяснили, какая диета защитит мозг от старения

19:19 05.03.2020
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© Depositphotos / JulijaDMЗдоровое питание
Здоровое питание
© Depositphotos / JulijaDM
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Используя метод нейровизуализации, ученые проследили, как различные виды диеты влияют на возрастные изменения в мозге. Самой полезной для мозга оказалась низкоуглеводная кетогенная диета. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Последнее время нейрофизиологи бьют тревогу — так называемые возрастные нейробиологические изменения мозга, связанные со старением, все чаще стали наблюдаться у людей более молодого возраста, кому нет еще и пятидесяти.
Результаты исследования, которое провели американские и британские ученые под руководством Лилианн Мухика-Пароди из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, позволяют предположить, что виновата в этом, в том числе, богатая углеводами пища, составляющая основу питания в западных странах.
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, ученые разработали систему биомаркеров, учитывающую как нейрокогнитивные, так и физиологические параметры, например, резистентность к инсулину. Главным среди них был фактор стабильности мозговой нейросети, отражающий устойчивость связей между различными областями мозга.
Эксперименты показали, что этот биомаркер старения мозга коррелирует с преимущественным видом "топлива", которое использует организм в метаболических процессах: глюкола уменьшает, а кетоны увеличивают стабильность мозговых сетей. Во всех сериях экспериментов со стандартной диетой или рационом питания обогащенным тем или другим видом "топлива", результаты подтвердились.
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Выяснилось, что диета с высоким содержанием углеводов с возрастом дестабилизирует функциональную связь между областями мозга, что вызывает ухудшение когнитивного восприятия.
В исследовании принимали участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Наблюдаемая дестабилизация сетей мозга была связана с нарушением когнитивных функций и ускорялась при диабете 2 типа — заболевании, которое блокирует способность нейронов эффективно метаболизировать глюкозу.
"То, что мы обнаружили в этих экспериментах, включает в себя как плохие, так и хорошие новости, — приводятся в пресс-релизе слова Лилианн Мухика-Пароди, профессора кафедры биомедицинской инженерии Университета в Стони Брук. — Плохая новость заключается в том, что мы видим первые признаки старения мозга у более молодых людей. Однако хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить или обратить вспять эти эффекты с помощью диеты — смягчить последствия нарушений метаболизма, заменив глюкозу на кетоны в качестве топлива для нейронов".
Результаты показывают, что подобная профилактика может быть особенно эффективной, если правильно начать питаться еще на предсимптомной стадии. Для этого надо свести к минимуму потребление простых углеводов.
"Мы думаем, что с возрастом мозг начинает терять способность эффективно метаболизировать глюкозу, вызывая медленное голодание нейронов и дестабилизацию мозговых сетей, — говорит Мухика-Пароди. — Более эффективный источник топлива в форме кетонов может обеспечить мозг большей энергией. Даже у молодых людей эта добавленная энергия приводит к стабилизации мозговых сетей".
Рацион с низким содержанием углеводов может обратить вспять возрастные изменения в мозге, считают ученые. Для этого нужно есть больше мяса или рыбы с салатом, но без зерновых, риса или крахмалистых овощей.
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РИА НаукаГоловной мозгстарениенейрофизиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаПитание
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