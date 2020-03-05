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В WWF оценили основы госполитики России по развитию Арктики
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РИА Новости

В WWF оценили основы госполитики России по развитию Арктики

19:05 05.03.2020
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© РИА Новости / Илья ТиминЭксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере
Эксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Защитники природы положительно оценили отраженное в основах госполитики по развитию Арктики намерение России развивать сеть охраняемых территорий, сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) РФ.
В четверг президент России Владимир Путин утвердил документ об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года.
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"Мы рады, что вместе с планами по развитию и освоению Арктики в стратегии учли и вопрос сохранения дикой природы региона. Мы поддерживаем решение о создании экологически связанной и репрезентативной сети морских охраняемых территорий, о которой говорится в стратегии", - приводит пресс-служба слова директор программ WWF России по сохранения биоразнообразия Дмитрия Горшкова.
По его словам, подобная сеть морских охраняемых территорий "является наиболее эффективным инструментом сохранения биоразнообразия моря и обеспечения устойчивого развития Арктики".
"На сегодняшний день общая площадь охраняемых акваторий в морях российской Арктики составляет около 158 тысяч квадратных километров - это лишь 3,6% суммарной площади морских вод под российской юрисдикцией. Хотя рядом международных конвенций предусмотрена цифра в 10%, и в скором времени она будет увеличена", - добавил Горшков.
Эксперт также напомнил, что в 2014 году группа ученых выделила 47 приоритетных районов для охраны природы в российской Арктике. Получившаяся сеть должна охватить почти 25% российских арктических морей.
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"Стоит заметить, что Россия будет председательствовать в Арктическом совете с 2021 года. WWF России открыты к сотрудничеству в деле сохранения российской Арктики с учетом интересов всех заинтересованных сторон, и мы надеемся, что планы по созданию сети ООПТ и сохранению биологического разнообразия этого региона будут реализованы в полной мере", - сказал Горшков.
Как отметил директор программы WWF России "Зеленая экономика" Михаил Бабенко, при развитии Арктики необходима более комплексная система оценки экологических и промышленных рисков, связанных с изменением климата и накопленным экологическим ущербом.
"Одним из приоритетных направлений стратегии является добыча углеводородного сырья. Однако мы убеждены, что экологические и экономические риски крайне высоки. Существующие технологии, увы, не позволяют защитить хрупкую природу Арктики от последствий возможных аварий", - приводит пресс-служба слова Бабенко.
Эксперт считает, что необходимо активнее вовлекать общественность, в том числе местные сообщества, экологические организации и коренные малочисленные народы, в вопросы защиты окружающей среды.
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