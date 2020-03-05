В WWF оценили основы госполитики России по развитию Арктики

Эксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Защитники природы положительно оценили отраженное в основах госполитики по развитию Защитники природы положительно оценили отраженное в основах госполитики по развитию Арктики намерение России развивать сеть охраняемых территорий, сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) РФ.

В четверг президент России Владимир Путин утвердил документ об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года.

"Мы рады, что вместе с планами по развитию и освоению Арктики в стратегии учли и вопрос сохранения дикой природы региона. Мы поддерживаем решение о создании экологически связанной и репрезентативной сети морских охраняемых территорий, о которой говорится в стратегии", - приводит пресс-служба слова директор программ WWF России по сохранения биоразнообразия Дмитрия Горшкова.

По его словам, подобная сеть морских охраняемых территорий "является наиболее эффективным инструментом сохранения биоразнообразия моря и обеспечения устойчивого развития Арктики".

"На сегодняшний день общая площадь охраняемых акваторий в морях российской Арктики составляет около 158 тысяч квадратных километров - это лишь 3,6% суммарной площади морских вод под российской юрисдикцией. Хотя рядом международных конвенций предусмотрена цифра в 10%, и в скором времени она будет увеличена", - добавил Горшков.

Эксперт также напомнил, что в 2014 году группа ученых выделила 47 приоритетных районов для охраны природы в российской Арктике. Получившаяся сеть должна охватить почти 25% российских арктических морей.

"Стоит заметить, что Россия будет председательствовать в Арктическом совете с 2021 года. WWF России открыты к сотрудничеству в деле сохранения российской Арктики с учетом интересов всех заинтересованных сторон, и мы надеемся, что планы по созданию сети ООПТ и сохранению биологического разнообразия этого региона будут реализованы в полной мере", - сказал Горшков.

Как отметил директор программы WWF России "Зеленая экономика" Михаил Бабенко, при развитии Арктики необходима более комплексная система оценки экологических и промышленных рисков, связанных с изменением климата и накопленным экологическим ущербом.

"Одним из приоритетных направлений стратегии является добыча углеводородного сырья. Однако мы убеждены, что экологические и экономические риски крайне высоки. Существующие технологии, увы, не позволяют защитить хрупкую природу Арктики от последствий возможных аварий", - приводит пресс-служба слова Бабенко.