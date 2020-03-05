Дело Константина Котова поступило в апелляционную инстанцию Мосгорсуда

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дело Дело Константина Котова , осужденного в сентябре на 4 года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, в среду поступило апелляционную инстанцию Мосгорсуда , следует из картотеки дел.

В минувший понедельник второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Константина Котова. Материалы поступили в Мосгорсуд 5 марта, однако дата рассмотрения пока не назначена.

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин , но в его случае Верховный суд приговор отменил.

Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин . В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.

Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура

Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 годах колонии.