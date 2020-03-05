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2020-03-05T18:51+0300
https://ria.ru/20200305/1568212232.html
Дело Константина Котова поступило в апелляционную инстанцию Мосгорсуда
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РИА Новости

Дело Константина Котова поступило в апелляционную инстанцию Мосгорсуда

18:51 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дело Константина Котова, осужденного в сентябре на 4 года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, в среду поступило апелляционную инстанцию Мосгорсуда, следует из картотеки дел.
В минувший понедельник второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Константина Котова. Материалы поступили в Мосгорсуд 5 марта, однако дата рассмотрения пока не назначена.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
2 марта, 17:11
Фадеев прокомментировал пересмотр дела Константина Котова
В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.
Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура.
Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 годах колонии.
Котов был арестован Пресненским судом столицы в августе прошлого года. В СИЗО он сыграл свадьбу с фигуранткой дела "Нового величия" Анной Павликовой, с которой он поддерживал связь еще до своего задержания. В ноябре программиста этапировали в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области.
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
2 марта, 17:10
В ОП прокомментировали решение суда по делу Котова
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Константин КотовНовое величиеАнна ПавликоваИльдар ДадинГенеральная прокуратура РФМосковский городской судВладимир ПутинМоскваПроисшествия
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