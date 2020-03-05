США, Россия и Великобритания рассекретят документы по ДНЯО

Форд рассказал журналистам, что в связи с юбилеем ДНЯО три страны проведут мероприятие в Нью-Йорке. Кроме того, запланирована публикация "ряда документов, которые ранее были засекречены". Форд рассказал, что это поможет пролить свет на то, как велись переговоры по этому важному документу, покажет различия в позициях между сторонами, в частности, по вопросам разоружения. "Некоторых из разногласий больше нет", - добавил высокопоставленный американский дипломат.