Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T18:51+0300
https://ria.ru/20200305/1568212193.html
США, Россия и Великобритания рассекретят документы по ДНЯО
https://cdn22.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_98:0:2384:1286_1036x0_80_0_0_cb6b4c24d2d02be1768fa7843b553821.jpg
РИА Новости

США, Россия и Великобритания рассекретят документы по ДНЯО

18:51 05.03.2020
1169
© Фото : Carnegie EuropeКристофер Форд
Кристофер Форд
© Фото : Carnegie Europe
Кристофер Форд
НЬЮ-ЙОРК, 5 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты, Россия и Великобритания рассекретят тысячи страниц документов по переговорам вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в четверг журналистам заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.
Пятого марта исполняется 50 лет со дня вступления в силу данного договора.
Здание МИД России
Вчера, 10:11
МИД рассказал о целях апрельской конференции по ДНЯО
Форд рассказал журналистам, что в связи с юбилеем ДНЯО три страны проведут мероприятие в Нью-Йорке. Кроме того, запланирована публикация "ряда документов, которые ранее были засекречены". Форд рассказал, что это поможет пролить свет на то, как велись переговоры по этому важному документу, покажет различия в позициях между сторонами, в частности, по вопросам разоружения. "Некоторых из разногласий больше нет", - добавил высокопоставленный американский дипломат.
Форд сообщил, что со стороны США будут рассекречены "тысячи страниц".
Пресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира Ермакова
4 марта, 11:28
Россия продолжит усилия по поддержке ДНЯО
ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.
ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО является 191 государство.
733200
Обсудить 0
РоссияКристофер ФордДоговор о нераспространении ядерного оружияВеликобританияООНСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже пять часов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Трубопровод Турецкий поток
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"
Процессор компании Intel Pentium Pro
Эксперты обнаружили неустранимую уязвимость в оборудовании Intel
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск — Алеппо
Эксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере
В WWF оценили основы госполитики России по развитию Арктики
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
В МИД оценили развитие ситуации в Венесуэле
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Турция направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин рассказал о договоренностях России и Турции по Идлибу
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа отреагировал на скандал с кормлением младенца грудью
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
США все еще рассматривают запросы Турции в связи с ситуацией в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил о праве Турции на самооборону в ситуации вокруг Идлиба
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Минтранс объяснил запрет заходить в метро голым и босым людям
03:51Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
Лента новостейМолния