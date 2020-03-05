США все еще рассматривают запросы Турции в связи с ситуацией в Идлибе

"Турецкое правительство запросило ряд вещей, мы оцениваем все эти запросы. Наша команда (госдепартамента США) совместно с командой министерства обороны решаем, как наилучшим образом добиться снижения насилия и большего мира там и остановить продолжающийся масштабный гуманитарный кризис", - сказал Помпео.

Госсекретарь США не стал приводить информацию о том, какие именно запросы поступили от Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе, а глава минобороны Турции заявил, что Вашингтон может направить в Турцию зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что решение пока не принято.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.