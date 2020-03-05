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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T18:33+0300
https://ria.ru/20200305/1568211221.html
Помпео заявил о праве Турции на самооборону в ситуации вокруг Идлиба
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_0:193:2513:1606_1036x0_80_0_0_8dd1985d22e21d09f6e59ca05962eef9.jpg
РИА Новости

Помпео заявил о праве Турции на самооборону в ситуации вокруг Идлиба

18:33 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о праве Турции на самооборону в связи с ситуацией в Идлибе, об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг.
"Мы твердо уверены, что наш партнер по НАТО, Турция, имеет полное право на самооборону перед рисками, созданными в Сирии Асадом (президент Сирии Башар Асад), русскими и иранцами", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, как он оценивает "партнерские связи России и Турции". Он напомнил, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Госсекретарь США не стал комментировать идущие в Москве переговоры между лидерами Турции и России.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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57007527
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Обострение ситуации в ИдлибеМайк ПомпеоВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
«Помпео вновь заявил о праве Турции на самооборону в связи с ситуацией в Идлибе» - мы залезли в ваш дом с оружием и будем немножко обороняться...
5 марта, 18:43
VVVitaliy V
2010000
От самих себя? Их туда никто не звал! Они сами туда припёрлись.
5 марта, 18:36
РНРоман Неизвестный
1910000
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