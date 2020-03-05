Помпео заявил о праве Турции на самооборону в ситуации вокруг Идлиба

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о праве Турции на самооборону в связи с ситуацией в Идлибе , об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг.

"Мы твердо уверены, что наш партнер по НАТО, Турция, имеет полное право на самооборону перед рисками, созданными в Сирии Асадом (президент Сирии Башар Асад), русскими и иранцами", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, как он оценивает "партнерские связи России и Турции". Он напомнил, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Госсекретарь США не стал комментировать идущие в Москве переговоры между лидерами Турции и России.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.