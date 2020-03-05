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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-03-05T18:27+0300
https://ria.ru/20200305/1568210877.html
В МИД оценили развитие ситуации в Венесуэле
https://cdn22.img.ria.ru/images/134285/89/1342858981_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_f3311dfd418761b77f40591f9b88561c.jpg
РИА Новости

В МИД оценили развитие ситуации в Венесуэле

18:27 05.03.2020
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© Фото : МИД РФДиректор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
© Фото : МИД РФ
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва выступает за решение внутренних проблем Венесуэлы исключительно самими венесуэльцами и с соблюдением национального законодательства, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы решительно выступаем за то, чтобы вопросы внутреннего развития Венесуэлы решал исключительно венесуэльский народ в соответствии с национальным законодательством, с соблюдением юридических норм и без деструктивного вмешательства извне", - отметил Щетинин, выступая в Москве на мероприятии, посвященном 7-й годовщине со смерти Уго Чавеса.
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Дипломат также отметил, что несмотря на беспрецедентное давление ряда стран Венесуэла достигает успехов.
"Мы поддерживаем работу круглого стола национального диалога... Уверен, что наметившийся прогресс по урегулированию внутренних разногласий будет способствовать дальнейшему поступательному развитию дружественной нам Венесуэлы. Считаем важным не ангажирование, конструктивное сопровождение и поддержку этих процессов международным сообществом", - подчеркнул он.
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Чавес скончался 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое нашли у него в середине 2011 года.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоАлександр ЩетининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаУго Чавес (политик)СШАВ мире
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