В МИД оценили развитие ситуации в Венесуэле

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва выступает за решение внутренних проблем Москва выступает за решение внутренних проблем Венесуэлы исключительно самими венесуэльцами и с соблюдением национального законодательства, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин

"Мы решительно выступаем за то, чтобы вопросы внутреннего развития Венесуэлы решал исключительно венесуэльский народ в соответствии с национальным законодательством, с соблюдением юридических норм и без деструктивного вмешательства извне", - отметил Щетинин, выступая в Москве на мероприятии, посвященном 7-й годовщине со смерти Уго Чавеса

Дипломат также отметил, что несмотря на беспрецедентное давление ряда стран Венесуэла достигает успехов.

"Мы поддерживаем работу круглого стола национального диалога... Уверен, что наметившийся прогресс по урегулированию внутренних разногласий будет способствовать дальнейшему поступательному развитию дружественной нам Венесуэлы. Считаем важным не ангажирование, конструктивное сопровождение и поддержку этих процессов международным сообществом", - подчеркнул он.

Чавес скончался 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое нашли у него в середине 2011 года.