Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

"Я вам назову здесь несколько цифр: 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальные - будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития", - сказал Борисов.