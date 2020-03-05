Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

"Это может привести к тому, что объемы нефти будут увеличиваться, цены упадут. Но мы как раз готовились к этому: мы создали резервы и Фонд национального благосостояния, который наполнялся за счет резервов и нефтяных доходов в так называемые "тучные годы", - добавил он.

Страны ОПЕК в четверг приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ в пятницу дополнительное сокращение добычи во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки с возвратом во втором полугодии к текущим условиям сделки. Сама ОПЕК готова сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные 500 тысяч баррелей предлагает взять на себя союзникам по альянсу, в том числе России. На заседании комитета ОПЕК+ в среду, по данным источника РИА Новости, Россия высказалась против дополнительных сокращений добычи.