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2020-03-05T18:22+0300
https://ria.ru/20200305/1568210603.html
Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть
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РИА Новости

Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

18:22 05.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия в среду не договорилась с ОПЕК+ по будущему соглашения об ограничении добычи нефти, отсутствие такой договоренности может привести к падению нефтяных цен, но Россия к такому сценарию готова благодаря накопленным резервам, заявил в четверг глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве.
"Сейчас еще тоже один из рисков (для экономического роста – ред.) – это, конечно, нефть. Если кто следит за событиями, то в среду состоялась встреча стран-членов ОПЕК и России по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти. Мы – ключевой игрок вместе с Саудовской Аравией. И не было достигнуто договоренности о том, что мы дальше будем контролировать объемы поставок нефти на внешние рынки", - сказал Силуанов.
"Это может привести к тому, что объемы нефти будут увеличиваться, цены упадут. Но мы как раз готовились к этому: мы создали резервы и Фонд национального благосостояния, который наполнялся за счет резервов и нефтяных доходов в так называемые "тучные годы", - добавил он.
Страны ОПЕК в четверг приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ в пятницу дополнительное сокращение добычи во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки с возвратом во втором полугодии к текущим условиям сделки. Сама ОПЕК готова сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные 500 тысяч баррелей предлагает взять на себя союзникам по альянсу, в том числе России. На заседании комитета ОПЕК+ в среду, по данным источника РИА Новости, Россия высказалась против дополнительных сокращений добычи.
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Силуанов напомнил, что многие критиковали Минфин за то, что он "сидит на злате и чахнет", резервируя в ФНБ доходы от высоких цен на нефть. "Но сейчас может измениться ситуация, и мы будем за счет этой кубышки финансировать расходы, которые мы приняли, по которым у нас есть обязательства", - заявил министр.
"А вот у саудитов ситуация как раз гораздо хуже: если в России цена нефти, позволяющая сбалансировать бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель, то у них - под 80. Для них уменьшение цен на нефть приведет к тому, что им либо придется осуществлять большие заимствования, либо реализовывать свои золотовалютные резервы", - указал он.
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Антон СилуановОПЕКМинистерство финансов РФ (Минфин России)В мире
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