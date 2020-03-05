Выяснилось, как коронавирус и политика повлияли на российских туристов

Туристы в масках на одной из улиц Милана

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сервис поиска и покупки туров изучил, как эпидемия коронавируса, рекомендации Роспотребнадзора и геополитические разногласия с Турцией сказались на спросе туристов на популярные курортные направления, сообщает Level.Travel.

По данным экспертов, сейчас лучше всего с точки зрения динамики продаж чувствуют себя курорты Таиланда и Арабских Эмиратов. Спрос на ОАЭ, как и средний чек на туры туда, остается стабильным на протяжении последних двух месяцев, а прирост продаж за минувшую неделю составил 89 процентов год к году со средним чеком 65 800 рублей.

Спрос на туры в Таиланд замер в конце января, в разгар тревожных новостей из Китая. В середине февраля средний чек на путевки в эту страну начал резко снижаться, а интерес к направлению — расти. На конец февраля популярность Таиланда у туристов выросла на 83 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек сократился на 20 процентов. На данный момент интерес к Таиланду продолжает расти, но менее интенсивно, чем в феврале.

В конце прошлой недели активно увеличился спрос на Индию. В первую очередь свою роль здесь сыграло появление горящих предложений и снижение цен: средний чек на туры в Гоа за минувшую неделю сократился на 16 процентов.

А вот динамика спроса на путевки в Турцию и на Кипр падает. Резкое снижение продаж Турции началось с 28 февраля и сохраняется сейчас. За последние семь дней интерес к турам в эту страну упал на 35 процентов относительно прошлой недели, а средний чек — на 13 процентов — и составил всего 62 тысячи рублей. Спрос на Кипр снизился на 20 процентов (неделя к неделе) при относительной стабильности среднего чека по направлению.

Интересно, что снижение спроса на зарубежные страны не сыграло в пользу российских курортов: их популярность как и средний чек остаются стабильными в течение всего февраля и по настоящий день.