В Татарстане шесть порожних вагонов сошли с рельсов

КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Шесть порожних вагонов сошли с рельсов на железнодорожной станции Юдино в Татарстане, проводится доследственная проверка, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 5 марта в 15.50 в восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.