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В Татарстане шесть порожних вагонов сошли с рельсов
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РИА Новости

В Татарстане шесть порожних вагонов сошли с рельсов

18:21 05.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Шесть порожних вагонов сошли с рельсов на железнодорожной станции Юдино в Татарстане, проводится доследственная проверка, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 5 марта в 15.50 в восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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