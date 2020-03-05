Журнал Time поместил на свои обложки сто "женщин года"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский журнал Time в новой номинации выбрал сто "Женщин года", определивших облик столетия начиная с 1920-х годов, и посвятил каждой новую обложку.
"Вдохновившись ежегодной номинацией Time "Человек года", мы выбрали влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920 года, в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США", - сообщают авторы проекта.
Они отмечают, что на протяжении 72 лет журнал избирал победителя в номинации "Мужчина года": почти всегда это "был мужчина, обычно президент или премьер-министр или же некий промышленный гигант", лишь несколько раз на обложки попадали женщины или группа человек. И хотя в 1999 году номинация поменяла свое название на "Человек года", "выбор часто оставался тем же".
"Проект 100 женщин года предназначен, чтобы поместить в центр внимания влиятельных женщин, которых часто затмевали", - отмечают авторы. Всего было создано 89 новых обложек, ещё 11 достались женщинам, ранее уже победившим в номинации "Человек года".
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"От (первой женщины-пилота перелетевшей Атлантический океан – ред.) Амелии Эрхарт до (певицы – ред.) Бейонсе, от (первой леди Аргентины) Эвы Перон до (лауреата Нобелевской премии мира – ред.) Малалы Юсуфзай – встречайте 100 женщин, определивших облик столетия", - сообщает журнал.
Среди других выдающихся женщин, украсивших обложки журнала - американские суфражистки, мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II и принцесса Диана, единственная женщина-премьер Индии Индира Ганди, участвовавшая в открытии ВИЧ французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи, эко-активистка Грета Тунберг и многие другие. Обложку за 2012 год украсили участницы группы Pussy Riot из России.