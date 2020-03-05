Журнал Time поместил на свои обложки сто "женщин года"

Они отмечают, что на протяжении 72 лет журнал избирал победителя в номинации "Мужчина года": почти всегда это "был мужчина, обычно президент или премьер-министр или же некий промышленный гигант", лишь несколько раз на обложки попадали женщины или группа человек. И хотя в 1999 году номинация поменяла свое название на "Человек года", "выбор часто оставался тем же".