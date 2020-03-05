Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Докучаевска ВСУ как теракт

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольного ДНР Докучаевска, при котором пострадали два человека, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли город Докучаевск, пострадали двое мирных жителей.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по факту обстрела Докучаевска по статье "теракт". Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.