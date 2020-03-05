Мэр Нью-Йорка сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом

ООН, 5 мар - РИА Новости. В Нью-Йорке выявлены два новых случая заражения коронавирусом, написал в своем Twitter мэр города Билл де Блазио.
"Есть еще два подтвержденных случая заболевания COVID-19 в Нью-Йорке", - сообщил мэр. Таким образом, число инфицированных в городе и штате Нью-Йорк достигло 13 человек.
There are two new confirmed cases of COVID-19 in New York City. One new patient is a man in his 40s, and one new patient is a woman in her 80s.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 5, 2020
Neither patient has a connection to travel nor any of the other local individuals diagnosed with COVID-19.
По его словам, речь идет о мужчине примерно 40 лет и женщине в возрасте около 80 лет. При этом никто из них не был в поездках в последнее время и не контактировал с выявленными ранее пациентами.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в штате. В среду он сообщал о 11 заразившихся.
Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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