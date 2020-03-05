"Аэрофлот" приостановит рейсы в Гонконг

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Гонконг

"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта (включительно)", — уточняется в заявлении авиаперевозчика.

В компании пояснили, что пассажиры, оформившие билеты до 5 марта с датой вылета с 8 по 31 марта, могут один раз без доплаты изменить дату вылета, либо вернуть билет по месту покупки. Проездные документы, купленные на сайте, можно сдать в любой кассе или контакт-центре.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что временно сокращает число рейсов в Китай в связи со снижением спроса, в период с 1 по 28 марта авиакомпания будет продолжать ежедневные рейсы: SU204/SU205 из Шереметьево в Пекин и обратно, SU208/SU209 из Шереметьево в Шанхай и обратно.

Гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что "Аэрофлот" не планирует полностью отменять какие-либо направления из-за коронавируса, чтобы не потерять слоты.

Эпидемия Covid-19

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань объявили в конце прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

По данным на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, выздоровели более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.