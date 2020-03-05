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"Аэрофлот" приостановит рейсы в Гонконг
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РИА Новости

"Аэрофлот" приостановит рейсы в Гонконг

17:51 05.03.2020 (обновлено: 18:52 05.03.2020)
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© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Гонконг.

"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта (включительно)", — уточняется в заявлении авиаперевозчика.

В компании пояснили, что пассажиры, оформившие билеты до 5 марта с датой вылета с 8 по 31 марта, могут один раз без доплаты изменить дату вылета, либо вернуть билет по месту покупки. Проездные документы, купленные на сайте, можно сдать в любой кассе или контакт-центре.
Ранее "Аэрофлот" сообщил, что временно сокращает число рейсов в Китай в связи со снижением спроса, в период с 1 по 28 марта авиакомпания будет продолжать ежедневные рейсы: SU204/SU205 из Шереметьево в Пекин и обратно, SU208/SU209 из Шереметьево в Шанхай и обратно.
Гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что "Аэрофлот" не планирует полностью отменять какие-либо направления из-за коронавируса, чтобы не потерять слоты.
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О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань объявили в конце прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
По данным на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, выздоровели более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
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