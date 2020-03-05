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Рубрика с фейковыми новостями о ЦИК может появиться на сайте комиссии
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РИА Новости

Рубрика с фейковыми новостями о ЦИК может появиться на сайте комиссии

17:46 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Новая рубрика, посвященная фейковым новостям о деятельности Центризбиркома, может появиться на сайте ЦИК России, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
"Мы никак не можем у нас на сайте открыть рубрику про фейки. Скажем, "фейкометы", разные были варианты - "информационная помойка", сейчас еще - "полный бред", - сказала Памфилова на втором Общероссийском электоральном форуме.
По ее словам, в этой рубрике "мы можем (публиковать) все, что касается нашей деятельности и каких-то постановочных сюжетов, что действительно на самом деле вранье, скажем по-русски, - будет все там".
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Элла ПамфиловаЦИК РФОбщество
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