Рубрика с фейковыми новостями о ЦИК может появиться на сайте комиссии

"Мы никак не можем у нас на сайте открыть рубрику про фейки. Скажем, "фейкометы", разные были варианты - "информационная помойка", сейчас еще - "полный бред", - сказала Памфилова на втором Общероссийском электоральном форуме.

По ее словам, в этой рубрике "мы можем (публиковать) все, что касается нашей деятельности и каких-то постановочных сюжетов, что действительно на самом деле вранье, скажем по-русски, - будет все там".