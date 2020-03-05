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Республика Адыгея
2020-03-05T17:44+0300
https://ria.ru/20200305/1568207243.html
Глава Адыгеи доложил о ходе посевной кампании
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РИА Новости

Глава Адыгеи доложил о ходе посевной кампании

17:44 05.03.2020
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© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании в правительстве РФ сообщил, что аграрии республики для проведения весенних полевых работ обеспечены всем необходимым, информирует его пресс-служба.
Отмечается, что в ходе заседании правительства РФ Кумпилов доложил, что несмотря на сложившиеся аномально тёплые погодные условия, 96% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, начат сев ранних яровых культур.
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"Всего в Адыгее яровой сев планируется провести на 103 тысячах гектаров. Для проведения весенних полевых работ хозяйства республики в оптимальные сроки обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами… Заключены договоры с поставщиками средств защиты растений. Обеспечена 100-процентная готовность сельскохозяйственной техники, что позволит провести сезонные работы в намеченные сроки… Проблем с приобретением топлива нет", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Отмечается, что льготные кредиты аграриям одобрены на 90% от заявок, в республике начата выплата несвязанной субсидии, господдержка на проведение весенних полевых работ в Адыгее запланирована в объёме свыше 400 миллионов рублей.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловПравительство РФРеспублика АдыгеяЭкономика
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