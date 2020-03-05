Глава Адыгеи доложил о ходе посевной кампании

КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании в правительстве РФ сообщил, что аграрии республики для проведения весенних полевых работ обеспечены всем необходимым, информирует его пресс-служба.

Отмечается, что в ходе заседании правительства РФ Кумпилов доложил, что несмотря на сложившиеся аномально тёплые погодные условия, 96% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, начат сев ранних яровых культур.

"Всего в Адыгее яровой сев планируется провести на 103 тысячах гектаров. Для проведения весенних полевых работ хозяйства республики в оптимальные сроки обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами… Заключены договоры с поставщиками средств защиты растений. Обеспечена 100-процентная готовность сельскохозяйственной техники, что позволит провести сезонные работы в намеченные сроки… Проблем с приобретением топлива нет", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.