Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-05T20:57+0300
https://ria.ru/20200305/1568206885.html
Директор Эрмитажа отреагировал на скандал с кормлением младенца грудью
https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/53/1550025389_0:381:2961:2047_1036x0_80_0_0_e06321f35fd3048666dcbd4295d9760b.jpg
РИА Новости

Директор Эрмитажа отреагировал на скандал с кормлением младенца грудью

17:39 05.03.2020 (обновлено: 20:57 05.03.2020)
10496
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комментируя недавнюю историю, когда смотрительниц музея возмутило кормление ребенка грудью в одном из залов, рассказал, что в Эрмитаже это не запрещено, однако посетительницам нужно пользоваться специальными помещениями.
В феврале посетительница Эрмитажа рассказала в своем Instagram, что нашла в зале временной выставки искусства древней Ассирии "уютный уголок", чтобы покормить грудью своего маленького ребенка, не мешая другим посетителям. По словам женщины, смотрительница сообщила ей, что это неподходящее место для грудного вскармливания, позднее другая смотрительница сказала, что в музее нет зон для кормления. Эрмитаж в комментариях к посту выразил сожаление по поводу поведения работников и сообщил, что со смотрителями ранее уже проводился инструктаж по работе с посетителями с детьми.
"В Эрмитаже кормить грудью можно было всегда, (и) в Эрмитаже есть четыре или пять мест, где можно перепеленать (и покормить) ребенка, все это есть… Но это <…> (не означает) полное право открывать дверь ногами… Если вежливо просят передвинуться в другое место, значит, нужно передвинуться в другое место", — сказал журналистам Пиотровский.
Глава Эрмитажа добавил, что женщина кормила младенца "в определенном месте, которое было вообще закрыто для посетителей".
Протоиерей Дмитрий Смирнов
4 марта, 18:55Религия и мировоззрение
Протоиерей Смирнов усомнился в необходимости образования для девочек
13815381032
Обсудить 13
КультураМихаил ПиотровскийЭрмитаж (музей)Общество
Популярные комментарии
знали зачем идут, знали какую вызовет реакцию в эрмитаже. настрочили огромный пост в инста, не с юмором, а с укоризной. тоесть благая цель замещена тупейшей провокацией. у самого две детей, но тащиться с грудничком в эрмитаж, третьяковку, кунстуамеру считаю тупостью. малышам нужен свежий воздух и солнце..... но нет, попремся в музей
5 марта, 17:48
Evgeniy Domichev
6700003
Отбитые яжематери!!!!
5 марта, 17:45
Милла Я
4920006
Рекомендуем
Концерт группы Little Big в Москве
Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
Лента новостейМолния