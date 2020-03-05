Директор Эрмитажа отреагировал на скандал с кормлением младенца грудью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комментируя недавнюю историю, когда смотрительниц музея возмутило кормление ребенка грудью в одном из залов, рассказал, что в Эрмитаже это не запрещено, однако посетительницам нужно пользоваться специальными помещениями.
В феврале посетительница Эрмитажа рассказала в своем Instagram, что нашла в зале временной выставки искусства древней Ассирии "уютный уголок", чтобы покормить грудью своего маленького ребенка, не мешая другим посетителям. По словам женщины, смотрительница сообщила ей, что это неподходящее место для грудного вскармливания, позднее другая смотрительница сказала, что в музее нет зон для кормления. Эрмитаж в комментариях к посту выразил сожаление по поводу поведения работников и сообщил, что со смотрителями ранее уже проводился инструктаж по работе с посетителями с детьми.
"В Эрмитаже кормить грудью можно было всегда, (и) в Эрмитаже есть четыре или пять мест, где можно перепеленать (и покормить) ребенка, все это есть… Но это <…> (не означает) полное право открывать дверь ногами… Если вежливо просят передвинуться в другое место, значит, нужно передвинуться в другое место", — сказал журналистам Пиотровский.
Глава Эрмитажа добавил, что женщина кормила младенца "в определенном месте, которое было вообще закрыто для посетителей".