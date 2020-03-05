Директор Эрмитажа отреагировал на скандал с кормлением младенца грудью

"В Эрмитаже кормить грудью можно было всегда, (и) в Эрмитаже есть четыре или пять мест, где можно перепеленать (и покормить) ребенка, все это есть… Но это <…> (не означает) полное право открывать дверь ногами… Если вежливо просят передвинуться в другое место, значит, нужно передвинуться в другое место", — сказал журналистам Пиотровский.