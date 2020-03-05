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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-05T17:37+0300
https://ria.ru/20200305/1568206761.html
Руденя поставил задачи перед областным Миндемографии
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РИА Новости

Руденя поставил задачи перед областным Миндемографии

17:37 05.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя поставил задачи перед областным Миндемографии
Руденя поставил задачи перед областным Миндемографии
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что недавно созданному министерству демографической и семейной политики необходимо сконцентрироваться на поддержке многодетных семей, укреплении института материнства и детства.
"Демография – это наш приоритет. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей", – сказал глава региона на совещании, посвященном организации работы нового ведомства.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что министерство было создано по инициативе губернатора. Оно занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.
Участники совещания обсудили вопросы, связанные с развитием подведомственных министерству учреждений. В частности, речь шла о создании семейных центров на базе действующих социально-реабилитационных центров, в которых будет оказываться комплексная поддержка семьям и детям.
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Кроме того, обсуждалось создание информационного портала, на котором будут представлены все направления поддержки семей с детьми.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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