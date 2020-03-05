Руденя поставил задачи перед областным Миндемографии

ТВЕРЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что недавно созданному министерству демографической и семейной политики необходимо сконцентрироваться на поддержке многодетных семей, укреплении института материнства и детства.

"Демография – это наш приоритет. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей", – сказал глава региона на совещании, посвященном организации работы нового ведомства.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что министерство было создано по инициативе губернатора. Оно занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с развитием подведомственных министерству учреждений. В частности, речь шла о создании семейных центров на базе действующих социально-реабилитационных центров, в которых будет оказываться комплексная поддержка семьям и детям.